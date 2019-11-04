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برلمان

24 مليونا لـ 45 مستشارا.. برلمانية: رئيس البنك الزراعي يقر بإهدار المال العام أمام البرلمان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أقرّ بصحة طلبات الإحاطة المقدمة منها وأعضاء آخرين، بإغداق وإهدار ٢٤ مليون جنيه سنويًا على 45 مستشارًا غالبيتهم من المعارف والأصدقاء لتولي مناصب تنفيذية أعلى بالدولة. 

وأضافت "درويش"، في بيانٍ، أن "رئيس البنك، أكد أثناء حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان اليوم، ما جاء في طلبات الإحاطة، وهذا بذخ صارخ وضد السياسة الإصلاحية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة في الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أن "الدولة - في الفترة الراهنة - تنفذ عملية إصلاح اقتصادي، يتحمل تكلفتها المواطن محدود الدخل فقط، فمن غير المعقول أن يتقاضى 45 مستشارًا مبلغًا يقدر بـ 24 مليون جنيه من دون وجود مردود يقارن بين تلك المبالغ من مستشارين منهم منتهو الصلاحية الفنية ومنهم من تم نبذهم من بنوكهم، ومنهم من تثور الشكوك حول سلوكهم الأخلاقي، مؤكدة أن "هذا يعد إهدارًا للمال العام، وإهدارًا لفرص الشباب التى تسعى الدولة لتمكينهم وتصديرًا للإحباط لـ ١٧٠٠٠ عامل بأسرهم ينعكس على افتقادهم الدافع لخدمة فلاحى ومواطنى مصر وهى فئة تقارب ٤٠% من المجتمع".

وطالبت وكيل القوى العاملة بفسخ عقود المستشارين غير الجادين أو غير المؤهلين نهائيًا لشغل تلك الوظائف وتقاضى تلك المبالغ الطائلة.

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