شيء مبهر.. وفد إيطالي يزور حجرة الدفن الملكية بـ هرم اللاهون في الفيوم

قام وفد من الدارسين الإيطاليين فى مجال الآثار بزيارة اليوم الإثنين، إلى هرم اللاهون بالفيوم.



وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم ان الوفد المكون من 34 من الدارسين الإيطاليين قام بدخول حجرة الدفن الملكية الخاصة بالملك سنوسرت الثانى والذى تم افتتاحها فى 28 يونيو الماضى ورافقهم خلال الزيارة طارق موسي صابر مفتش اثار الفيوم .



وابدى الوفد الإيطالي إعجابه الشديد بحجرة الدفن الملكية والممرات المؤدية إليها والمحيطة بها واستمعوا إلى شرح من مفتش الآثار حول تاريخ الهرم والحفائر التي قامت بها وزارة الآثار العام الماضى وعمليات تنظيف الممرات من الرمال وتمهيدها للزيارة .



كما قام الوفد بزيارة الى هرم هواره وايضا منطقة ام الاثل ومن المقرر ان يقوم الوفد غدا الثلاثاء بزيارة معبد قصر قارون ومنطقة اثار كوم اوشيم .



