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اقتصاد

إنرجيان اليونانية: انتهاء عملية الاستحواذ على وحدات إديسون في مصر قريبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:37 م
تنقيب عن الغاز
تنقيب عن الغاز
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مايكل عياد
قال ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيدى لشركة إنرجيان Energean اليونانية للطاقة، إن شركته تسعى للانتهاء من الإجراءات الأخيرة لصفقة الاستحواذ على وحدات النفط والغاز المملوكة لشركة إديسون الإيطالية في مصر قريبا.

وأضاف ريجاس، أن الشركة تركز الآن علي إتمام إغلاق عملية الاستحواذ علي شركة إديسون إلايطالية للاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع تقدم أعمال تنمية حقل كاريش الذى اكتشف مؤخرا .

وأشار ريجاس، إلى أن شركة إنرجيان تسعى للاستثمار فى قطاع النفط والغاز بمصر لجاذبيته والفرص الواعدة التى يمتلكها قطاع الطاقة، فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المشجعة للاستثمار الاجنبى، بالإضافة للاكتشافات الغازية الأخيرة التى تحققت بالمياه العميقة بالبحر المتوسط .

وأوضح أن تعزيز حجم موارد إنرجيان المكتشفة من خلال حقول كاريش وتانين، يقدم مؤشرا جيدا على الالتزام بتعهداتنا مع مساهمينا، لافتا إلى ان النتائج الناجحة تسمح لنا بمواصلة جهودنا في تسويق الغاز بالمنطقة بهدف الاستفادة الكاملة من سعة وحدة التخزين والتفريغ العائمة والتي تصل سعتها إلي 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن تركيزنا الآن ينصب على إغلاق عملية الاستحواذ علي شركة إديسون للاستكشاف والإنتاج بالتوازي مع تقدم تطوير حقل كاريش.
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