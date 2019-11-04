Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القمر الصناعي طيبة 1.. أستاذ هندسة: يوفر شبكة اتصالات قوية موازية.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال مدحت مختار أستاذ بالمعهد العالي للهندسة بالعبور، إنه سيتم إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية بعد إطلاق قمر طيبة 1 للمعلومات والاتصالات في يوم 22 نوفمبر، مضيفا: "مستمرون في تنفيذ الخطة".

وأضاف مدحت مختار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري تحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، مضيفا: "لا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر بها شبكة اتصالات جيدة".

وتابع مدحت مختار: "من اجل تحقيق الاستدامة نُطلق القمر الصناعي طيبة 1 لتغطية مصر بشبكة اتصالات قوية، تتيح نقل البيانات وعمل منظومة الشمول المالي بكفائة 100% ، ونعمل على توفير شبكة موازية لشبكة الاتصالات الأرضية".

وأكمل مدحت مختار: "سيتم إطلاق القمر الصناعي في 22 نوفمبر المقبل، ومصر سوف تمتلك شبكة تدعم وتكامل وتوازي الشبكة الاتصالات على الأرض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني عن إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات: تحول تكنولوجي مهم

الاستعداد لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات «طيبة - 1».. نواب: تحول تكنولوجي مهم.. خطوة لمواكبة العالم تكنولوجيا

أحمد مجدي: قمر طيبة 1 يوفر التغطية لمصر وحوض النيل..فيديو

بعد الإعلان عن وزنه الضخم.. كم قمر صناعى أنتجته مصر؟

يضيف أبعادا هامة للأمن القومى.. وكالة الفضاء المصرية توضح مزايا القمر الصناعي طيبة 1

مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا للإنترنت والاتصالات.. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب الأسود العالمي محمد الحلو في العناية المركزة

قانون المرور الجديد | غرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني تبدأ من 4000 جنيه

قبل الانضمام للمنتخب.. كهربا يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان

الفيديو فضح الواقعة.. السلطات السعودية تطارد "أب" سحل طفله السوري .. شاهد

ملكة جمال سوريا في محاكم مصر.. أحمد عبد الله وسارة نخلة حكاية زواج انتهت بالحبس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة