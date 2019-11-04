القمر الصناعي طيبة 1.. أستاذ هندسة: يوفر شبكة اتصالات قوية موازية.. فيديو

قال مدحت مختار أستاذ بالمعهد العالي للهندسة بالعبور، إنه سيتم إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية بعد إطلاق قمر طيبة 1 للمعلومات والاتصالات في يوم 22 نوفمبر، مضيفا: "مستمرون في تنفيذ الخطة".



وأضاف مدحت مختار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري تحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، مضيفا: "لا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر بها شبكة اتصالات جيدة".



وتابع مدحت مختار: "من اجل تحقيق الاستدامة نُطلق القمر الصناعي طيبة 1 لتغطية مصر بشبكة اتصالات قوية، تتيح نقل البيانات وعمل منظومة الشمول المالي بكفائة 100% ، ونعمل على توفير شبكة موازية لشبكة الاتصالات الأرضية".



وأكمل مدحت مختار: "سيتم إطلاق القمر الصناعي في 22 نوفمبر المقبل، ومصر سوف تمتلك شبكة تدعم وتكامل وتوازي الشبكة الاتصالات على الأرض".

