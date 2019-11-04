منزل ومزرعة.. زحام شديد على مكاتب تلقي طلبات الانتفاع في سيناء

تسابق المواطنون من مختلف المحافظات على شراء كراسات الشروط للانتفاع بمنزل ومزرعة ضمن التجمعات التنموية التي أعلنت عنها محافظتي شمال وجنوب سيناء.



بدأ الزحام واضحا على مكاتب بيع كراسات الشروط، خاصة بمقر محافظة شمال سيناء المؤقت بمدينة نصر بالقاهرة إلى جانب المكاتب التي تم تخصيصها في مجلس مدينة الحسنة ونخل وكذلك ديوان عام المحافظة.



من جانبه أعلن اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، عن توزيع نحو ٢٥٠٠ كراسة بمكتب القاهرة، ونحو ٢٤٠ بمكتب العريش، الي جانب عدد بسيط بمركز الحسنة ونخل .



ولفت المحافظ ، إلى ان أبناء المحافظات لديهم رغبة كبيرة في تملك منزل ومزرعة خاصة وأن الدولة تتحمل ٤٠/.من تكلفة المشروع هذا الي جانب تقسيط الباقي علي ٢٥ عاما.



وأوضح أن اجمالى الأسر المستهدفة 585 أسرة فى شمال سيناء، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات الى سيناء ، منوها بأن التملك فى هذا المشروع يشترط ان ألا يكون المنتفع موظفا فى الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لاتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل بشرط أن يكون السن من 21 حتى 50 عاما ويحمل حيازة زراعية سابقة.



وأشار إلى أن الدولة تحملت تكلفة مرافق الخدمات بالإضافة إلى 40 % من تكلفة المشروع ويتحمل المواطن نسبة 60 % فقط،. موضحا أن طريقة السداد هى سداد مقدم بواقع 15 ألف جنيها وسداد أول قسط بعد فترة سماح لمدة عامين بقيمة 20 ألف جنيها والقسط الثانى بعد سماح لمدة عامين آخرين، ثم سداد باقى المبلغ لمدة 25 عاما على أقساط بواقع 23 ألف جنية سنويا .



وأضاف أن المواطن يتحمل 263 ألف جنيها قيمة المنزل و 36 ألف جنيها للفدان، وذلك بعد خصم مساهمة الدولة، لافتا إلى أنه طبقا لدراسة الجدوى التى أعدتها وزارة الزراعة يحصل المواطنين على عائد يصل إلى 68 ألف جنيها اعتبارا من العام السادس .



وقال إن المحافظة تستهدف تنفيذ مشروعات زراعية على مساحة 10 آلاف فدان تعتمد على زراعة أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل وأشجار الزيتون.



من جانبه قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن كل تجمع يحتوى على "منازل- مدارس- وحدات صحية- دواوين- مساجد- محلات تجارية- طرق أسفلتية- ومدقات ترابية الي جانب صوب زراعية ومناحل لإنتاج عسل النحل.



وقالت المصادر ان مواطن من محافظة المنوفية سحب ٥٠ كراسة شروط للحصول على منزل ومزرعة في وسط سيناء له ولاقاربه، وهذا يؤكد رغبة أبناء المحافظات في شراء منزل ومزرعة مجتمعين في مكان واحد ولديهم خبرات في أعمال الزراعة خاصة وان هناك مصدر دائم لمياه الري من الآبار.