هاشم الشماع: الإصلاحات السياسة فى العراق صعب تحقيقها فى الوقت الحالى| فيديو

قال هاشم الشماع عضو مركز العراق للتنمية، إن اليوم تصاعدت مسيرة الاحتجاجات فى العراق ووصلت الى مستوى التصادم، وهذا بسبب قناعة المتظاهرين العراقيين بعدم الجدوى من الوعود التي أطلقتها السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وأضاف هاشم الشماع خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" ، أن هناك فقدان لدى المتظاهرين فى الشارع للطبقة السياسية الصادقة والواعدة مما أدى إلى الوصول لتلك الحالة من الغضب لديهم.



وتابع: يبدو أن الكتل السياسية الآن تعيش فى عزلة داخلية بسبب عدم قدرتها وعجهزها على تنفيذ ما وعدت به المتظاهرين العراقيين.



وأكد: أن الإصلاحات السياسية التي يريدونها المتظاهرين يصعب تحقيقها فى الوقت الحالى وان كل ما يقال فى وسائل الإعلام ما هى الا امتصاص لغضب الشعب العراقي فقط.

