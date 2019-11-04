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أخبار البلد

"عاشور" يعتمد اتحاد حماة القانون ..صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:22 م
عاشور يعتمد اتحاد
عاشور يعتمد اتحاد “حماة القانون”
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الإثنين، عددا من شباب المحامين، مؤسسي اتحاد "حماة القانون"، في إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة، برئاسة صبري محمد، ومحمود سامي المحاميان، وحضور أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة.

واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، كيان “اتحاد حماة القانون”، الذي يهدف لمساعدة الشباب، ونشر التوعية والثقافة القانونية، وتوصيل صوت الشباب، ونشر الوعي والتثقيف القانوني، وتقديم الخبرة العملية، عن طريق إقامة الندوات التي يحاضر فيها كبار المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات، تحت إشراف الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة.

وجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.

من جانبهم ثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، في العمل العام، وقضايا الوطن العربي، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.
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