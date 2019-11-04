رسميا .. المسابقات تحدد 25 نوفمبر 2019 موعدا لـ مباراة الأزمة بين الأهلى والجونة

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة رسميا عن موعد مباراة النادي الأهلى مع الجونة فى الجولة الخامسة للدورى والتى شهدت جدلا واسعا بعد رفض مسئولي النادي خوضها قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الرابعة .



وكشف حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات عبر الحساب الرسمى لاتحاد الكرة على فيس بوك عن الموعد الجديد للمؤجلات الخاصة بالدورى فى الأسبوعين الرابع والخامس .



وحددت المسابقات إقامة لقاء النادي الأهلى مع الجونة فى الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى المؤجل من الجولة الخامسة للدورى الممتاز .



وكان مجلس الأهلى قد أصدر بيانا عقب انتهاء الأزمة بزيارة وزير الشباب والرياضة لمنزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أثناء مرضه بتقدير الظروف الأمنية التى حالت دون إقامة لقاء القمة أمام الزمالك فى موعده وتأكيد التزامه بالجدول الجديد.



