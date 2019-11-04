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بأوزان تصل لـ 700 كيلو.. وكالة الفضاء المصرية: ننشئ مركز تجميع واختبار أقمار صناعية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:06 م
اقمار صناعية
اقمار صناعية
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هاني حسين
قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة بدأت في صناعة مكونات الأقمار الصناعية، ففي أغسطس الماضي أطلقنا قمرا صناعيا عليه كاميرا من أجل تصوير الكرة الأرضية، وتم تصنيعه بالكامل في مصر بأيادي مصرية.

وأضاف محمد القوصي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هناك توطين لـ صناعة مكونات الأقمار الصناعية ويتم إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية على مساحة 123 فدان.

وتابع محمد القوصي:" سيتم الانتهاء من الإنشاء في منتصف العام المقبل، ويتيح تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر ثم ينقل إلى محطات الإطلاق، وسيتم تجميع أقمار صناعية حتى وزن 700 كيلو وهذا أمر جديد بالنسبة لمصر والمنطقة المحيطة بنا .
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