انطلاق منتدى صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم

أطلق التحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف، اليوم الاثنين، منتدى صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بفندق هيلتون هيليوبلس، بمصر الجديدة.



ويعتبر منتدى صناع السلام مبادرة أطلقتها مجموعات شبابية من أفريقيا وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية، تحت مظلة التحالف الدولي للسلام والتنمية في جنيف، وذلك من أجل تنظيم وتوحيد جهود الشباب وتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار على المؤسسات الأممية والإقليمية والوطنية، والمساهمة في صنع سياسات السلام العالمي والتنمية المستدامة.



ويقوم، خلال المؤتمر، شباب من 12 دولة مختلفة ، بعرض مبادرات وررؤى شبابية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى رأسها الهدف السادس عشر، والخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية"، ومن غاياته تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والحد من العنف، كما سيتم الإعلان عن استراتيجية عمل المنتدى خلال الفترة م2020 :2025.



ويشارك في مؤتمر صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم،عدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى الخبراء والإعلاميين والصحفيين المهتمين بالتنمية المستدامة ودعم الشباب.



ودارت جلسة نقاشية اليوم، الإثنين، بدأت في الثالثة عصرًا ولمدة ساعة ونصف، بعناون "التحالف الدولي من أجل السلام والتنمية"، وترأسها الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، ورئيس المجموعة الأفريقية الكبرى للمنظمات غير الحكومية- الأمم المتحدة.



وتحدث خلالها كل من:

- كريستيان كيلونزو، سفير منتدى صناع السلام والتنمية، من كينيا

- عبد الفتاح ترهونة، سفير منتدى صناع السلام والتنمية، ليبيا

- فرح عزيل، سفير منتدى صناع السلام والتنمية، المغرب

- ليديا جيوردنو سفيرة، سفير منتدى صناع السلام والتنمية، الصين

- اسماعيل بن بولرية، سفير منتدى صناع السلام والتنمية، أسبانيا