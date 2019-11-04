مفاجأة.. هذا الطعام يمنع أمراض القلب

تعد أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تصيب الانسان حيث انه مصنف عالميا بأنه أحد أهم أسباب الوفاة.



ويصاب الإنسان بأمراض القلب نتيجة للإصابة بمشاكل عديدة أبرزها ارتفاع الضغط ومشاكل الشرايين.



وذكر موقع " boldsky " أن أغلب الأمراض التي تصيب القلب "أهم الاعضاء الحيوية فى الجسم" خطيرة للغاية ويصعب علاجها، ويمكن تجنب الاصابة بالكثير منها بالحرص على تناول الأرز البنى بصورة مستمرة حيث يحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة كما لديه قدرة على إزالة البلاك المتراكم في الشرايين مما يحسن تدفق الدم القلب ويحد من ضغطه على الشرايين مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب.



ويساعد الأرز البني على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم مما يساعد على الوقاية من امراض القلب والاوعية الدموية والشرايين.