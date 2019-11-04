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رياضة

مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:39 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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سيد احمد
نشر أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب أحمد الشيخ، تعليقًا على الفيديو "شاركوا معنا فى تحدى هارموتيكا.. انشر الحب".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير الذين كانت أبرز تعليقاتهم "ربنا يكرمك - واحنا كمان بنحبك - قلبى".

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات؛ التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، بتنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها أثناء المباريات الرسمية.
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