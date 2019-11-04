الأقصر تستعد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديدة

رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الجديدة بناء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى أول مارس 2020 .



وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المحافظة تشهد منذ انطلاق المنظومة فى مطلع أكتوبر الماضي انتظام تسجيل المواطنين فيها ، موضحا أن هناك خمس خطوات للتسجيل فى المنظومة، الأولى تتمثل في التوجه إلى الوحدة أو المركز التابع لك أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، الثانية إحضار بطاقات الرقم القومي للأسرة، الثالث إحضار شهادات ميلاد الأطفال أو صورة منها ، الرابعة تسجيل بيانات وفتح ملف عائلي للأسرة ، والخامسة اجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد ميعاد مناسب لإجرائه.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن التسجيل يتم عبر 57 وحدة صحية في مختلف مدن وقري المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الوحدات الصحية تمثل العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات وذلك حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة .



وأكد وكيل وزارة الصحة ، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ ، وذلك عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق المنظومة بالكامل في ست مستشفيات متنوعة ، تم اختيارها لتخدم الأهالي في المنظومة الجديدة، وذلك بجانب المراكز الطبية الخاصة المجهزة بالتراخيص والبيانات الكاملة لها وهي مستشفي الأقصر الدولي ، ومستشفى الأقصر العام الجامعي ، ومستشفى إسنا الجديدة ، ومستشفى أرمنت التخصصي ، ومستشفى العديسات الجديدة ، ومستشفى البياضية ، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة .



من جانبه أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة عن إطلاق حملة التوعية الميدانية للمنظومة بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة.



وأكد السبكي أنه تم إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة علي مدار أربعة أيام وتبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية واليوم الثاني مركز ومدينة إسنا واليوم الثالث مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة القرنة واليوم الرابع مركز ومدينة طود ومركز ومدينة الزينية, لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالمنظومة وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.



وأوضح أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتهم من الخدمات الصحية المميزة والتي سيقدمها المشروع في محافظة الأقصر بدءا من مطلع ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن هناك عدد من المبادرات التي تتماشى مع الخصوصية الثقافية والتاريخية لمحافظة الأقصر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لزيادة الوعي بمشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعداد المنضمين له من أبناء المحافظة.