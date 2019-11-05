المنتجين الزراعيين تطالب بسجن مخالفي معايير المنتجات المصدرة

شدد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، على ضرورة فرض العقوبة المشددة إما بالغرامة أو بالحبس للشركات التى تصدر منتجات زراعية لم تتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية وعدم الاكتفاء بإيقاف الشركة لمدة عام فقط وذلك لعدم الإساءة لسمعة المنتجات الزراعية.



وأكد "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عودة السمعة الطيبة للمحاصيل الزراعية يحتاج إلى سنوات إذا ساءت تلك السمعة، لافتًا إلى أنه عندما كانت هناك مشكلة فى الفراولة المصدرة إلى السعودية تم إيقاف تصديرها إلى السعودية واحتجنا سنوات حتى تم تصديرها مرة أخرى إلى المملكة وعودة الثقة فيها مرة أخرى.



ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن قرار وزارة الزراعة بإيقاف الشركات التى تصدر منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات لمدة عام سيؤدى إلى التزام الجميع بالتصدير.



وقال إن هذا القرار سيؤدى إلى فتح أسواق جديدة بالخارج، متمنيًا تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع سريعًا.