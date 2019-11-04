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اقتصاد

وزير المالية لـ صدى البلد: الباب مفتوح لتلقي مقترحات حول مشروع قانون الضريبة على الدخل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:10 م
معيط
معيط
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محمد يحيى
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تلقي وزارته لـ طلبات ومقترحات من الجامعات وعدد من الجمعيات بشأن إعداد مقترح تشريعي جديد حول قانون الضريبة على الدخل.

قال " معيط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الباب مازال مفتوحا أمام المجتمع المدني والجهات المعنية بالشأن الضريبي؛ للاستماع لمقترحاتهم وتضمينها بمشروع القانون الجديد.

أكد " معيط" أن وزارة المالية مازالت تستكمل إجراءاتها التصحيحية تشريعيا و التي بدأتها باقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون فض المنازعات الضريبية بالاضافة لقرب الانتهاء من قانون الاجراءات الضريبية الموحد؛ مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ الاجراءات الخاصة بتطوير منظومة الضرائب والتيسر علي الممولين.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الوزارة استقبلت مقترحات من جمعية الضرائب المصرية حول مشروع القانون الجاري تقديم مقترحاته، غير أن المصادر اكتفت بالقول، بأن هناك مباحثات سيتم اجراؤها في الفترة القادمة لمناقشة تلك المقترحات .

وفي وقت سابق انفرد "صدي البلد" بخطة وزارة المالية حول تقديم مقترح تشريعي لإعداد قانون جديد خاص بالضريبة علي الدخل بعد سلسلة من الاجراءات السابقة علي تعديلات القانون الحالي بما يواكب التطورات الراهنة، إذ تقوم " المالية" حاليا بالاستماع لوجهات النظر و صياغتها في صورة مواد قانونية سيتم مناقشتها وإحالتها للبرلمان خلال العام المالي المقبل.
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