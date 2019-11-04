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رياضة

ميتشو يدفع بثلاثي من ناشئي الزمالك أمام جولدي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:41 م
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أجرى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك عددا من التغييرات بتشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية الفريق أمام جولدي التي تقام حاليا بملعب النادي بخروج أشرف بن شرقي ومحمود علاء والونش ولعب بدلا منهم أحمد عيد مواليد ٢٠٠١ ومحمد طارق مواليد ٢٠٠٢ ، وحسام بيسو مواليد ٢٠٠١ وذلك في الدقيقة ٣٦ من الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري بلقاء انبى المقرر لها السابعة والنصف مساء الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة من الدورى.
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