خبير: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمثابة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أنهم ليس لديهم سوى وطنهم، وأنهم عاجلا أو أجلا سيعودون إليه.





وأضاف أستاذ الاستثمار، أثناء حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي يحقق خسائر كبيرة؛لذلك يلجأ المصريون لتحويل أموالهم إلى الجنيه خاصة أنه شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الماضية مقابل الدولار، مؤكدًا أن عائد الجنيه أعلى بكثير من العائد بالنقد الأجنبي.





وكان البنك المركزى أكد في بيان صدر اليوم، الإثنين، أن تحويلات المصريين العاملين زادت بنحو 227.1 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019.



