Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمثابة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أنهم ليس لديهم سوى وطنهم، وأنهم عاجلا أو أجلا سيعودون إليه.

وأضاف أستاذ الاستثمار، أثناء حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي يحقق خسائر كبيرة؛لذلك يلجأ المصريون لتحويل أموالهم إلى الجنيه خاصة أنه شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الماضية مقابل الدولار، مؤكدًا أن عائد الجنيه أعلى بكثير من العائد بالنقد الأجنبي.

وكان البنك المركزى أكد في بيان صدر اليوم، الإثنين، أن تحويلات المصريين العاملين زادت بنحو 227.1 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019.

ونوه بأن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2019، مقارنة بين الفترة المناظرة من السنة السابقة بمعدل 5.5% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة الاحتياطي وهبوط الفائدة.. تعرف على أسباب انخفاض سعر الدولار

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس

ترشيحاتنا

وصفها بـ الشريرة.. ملك ماليزيا السابق ينتقم من طليقته ملكة جمال روسيا بطريقته الخاصة

14 نوفمبر محاكمة ياسمين الخطيب في سب وقذف خالد يوسف

نجم بيراميدز ينضم لـ منتخب مصر على حساب لاعب الأهلي

اخبار الرياضة.. فشل ذريع في بيراميدز.. السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر..نجم الأهلي يقترب من الدوري الكويتي

ياسر ريان ينقطع عن الاهلي بعد صدامه مع فتحي مبروك

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة