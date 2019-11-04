الفيديو فضح الواقعة.. السلطات السعودية تطارد "أب" سحل طفله السوري .. شاهد

دفع فيديو متداول عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لطفل سوري يتعرض للضرب والتعذيب من قبل والده، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية للتحقق من الفيديو، ومعرفة حقيقة الواقعة الشنيعة ، ليتبين بالتحري حدوثها بالفعل، لتتجه الوزارة إلى مسكن الطفل للاطمئنان عليه، وتنسق مع الجهات الأمنية للقبض على والده.



وترجع تفاصيل الحادثة بحسب ما ذكره موقع “العربية”، حين تعرض طفل يحمل الجنسية السورية للضرب المبرح على يد والده، مما تسبب في اصابته بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، خاصة في منطقة العين و جبهة رأسه.



وفور ظهور حالة الطفل في فيديو متداول عبر الإنترنت تحققت الوزارة المعنية من الواقعة وتأكدت من صحتها، لتبدأ النيابة العامة السعودية بتحريك دعوى جزائية عامة ضد الأب المقيم في المملكة، جراء تعنيف ابنه البالغ من العمر 7 سنوات بشكل مروع و غير إنساني.



وأكدت النيابة السعودية أن جزاء تلك الجريمة سيكون رادعا لوالد الطفل في حال القبض عليه، بعد التأكد من صحة الواقعة.



