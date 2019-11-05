تناول هذا الطعام باستمرار لعلاج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر فى السنوات الأخيرة فهو منتشر فى دول عديدة وكثيرة وللأسف الشديد عدم القدرة على علاج الاكتئاب بشكل جيد يعرض الانسان للاصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.



ووجدت الكثير من الدراسات العلمية أن بعض الأطعمة قادرة على زيادة افراز هرمون السعادة والحد من الاكتئاب بل وعلاجه فى بعض الحالات، ومن بين اهم هذه الأطعمة القادرة على علاج الاكتئاب هى الأرز البني.



ووفقا لما ذكره موقع "boldsky" أكدت العديد من الدراسات البحثية أن الأرز البني هو أحد المكونات الطبيعية القليلة التي لديها القدرة على علاج الأمراض العقلية ومن بينها الاكتئاب، وذلك لاحتواءه على بعض الأحماض الأمينية الأساسية مثل الجلوتامين والجلسرين التى يمكن أن يحسن إنتاج السيروتونين في المخ لتقليل أعراض الاكتئاب والقضايا المرتبطة بالقلق.



ويساعد الارز البني على تحسين عملية الهضم وطرد بعض المواد الضارة من الجسم وانقاص الوزن مما يحسن الحالة الصحية العامة للإنسان مما ينعكس على الحالة النفسية بالإيجاب.



