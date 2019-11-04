تكريم أمل رزق فى المهرجان الدولى الأفريقى العربي للطهاة بشرم الشيخ

تكرِّم اللجنة العليا للمهرجان الدولي الأفريقى العربي للطهاة في دورته الاولى، برئاسة الدكتور خالد فؤاد الفنانة أمل رزق، تقديرًا لأعمالها الفنية المتميزة، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.



وقال الدكتور "خالد فؤاد" رئيس المهرجان إن إقامة المهرجان بمدينة شرم الشيخ يأتي دعما للجهود المبذولة من كافة الجهات، وأيضًا لتنشيط السياحة وذلك من خلال استضافة عدد من الدول المشاركة في المهرجان وهذا يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.



وأضاف "فؤاد" أنه تزامنا مع عودة السياحة البريطانية والروسية سوف يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتجميع شيفات فنادق شرم الشيخ للمشاركة في تلك المسابقة الدولية برعاية شركات عالمية دعما للسياحة فى مصر.



وأكد "فؤاد" إن الدول المشاركة في المهرجان هي مصر، الصين، سوريا، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، كوريا، السعودية، الاكوادور، لبنان وذلك من الفترة 16 نوفمبر الي 20 نوفمبر.