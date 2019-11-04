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رياضة

خبر سار.. موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
انتظم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ، على ملعب آنفيلد.

وتواجد صلاح فى مران الفريق في ميلوود اليوم الاثنين بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية.

وشارك صلاح في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا التي انتهت بفوز الريدز (2-1)، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب فضّل استبداله فى الشوط الثاني.

وغاب لاعب الوسط جوردان هندرسون قائد الفريق عن التدريبات، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته أمام جينك غدا.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة للمسابقة برصيد ست نقاط خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة، فيما يتذيل جينك الترتيب بنقطة.
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