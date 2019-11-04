وزير الرياضة وغنيم ورانيا علواني في بولندا لحضور منتدى وكالة مكافحة المنشطات

توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، والدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى بولندا اليوم، الإثنين، لحضور اجتماعات ومنتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA».





ويقام منتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مدار ثلاثة أيام، ويشهد مناقشات وتعديلات مهمة على الكود الدولي الجديد للمنشطات قبل اعتماده في نهاية الاجتماعات.





وحرصت رانيا علواني على السفر بشكل عاجل إلى بولندا لحضور فعاليات اجتماعات ومنتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، رغم ارتباطها ببعض الأعمال في القاهرة، لكونها العضو المصري الوحيد في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي للجان الأولمبية الوطنية ولأهمية تواجد تمثيل مصري في ظل حساسية قضايا المنشطات عبر الفترة الماضية وضرورة المشاركة في المناقشات قبل اعتماد الكود الدولي الجديد.