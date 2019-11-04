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رياضة

رفض طرح اسماء جديدة.. رئيس نادي المنيا يؤكد قبول استقالة سمير كمونة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:20 م
المحاسب عاطف عبدالجابر
المحاسب عاطف عبدالجابر ، رئيس نادي المنيا الرياضي
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رباب الهوارى
أكد المحاسب عاطف عبدالجابر ، رئيس نادي المنيا الرياضي ، على قبول استقالة سمير كمونة المدير الفنى للفريق عقب الهزيمة بهدفين نظيفين من فريق بني سويف وتزيل جدول المجموعة .

وأشار المحاسب عاطف عبدالجابر إلى أنه لم يتم اختيار مدير فنى للفريق خلفا لسمير كمونة حتى الآن يعكس ماتردد عن تولي أسماء معينة وتغييرات في الجهاز الفني سواء من داخل المنيا او خارجها، مشيرا إلى أن الاختيارات مازالت قائمة أمامهم.

كان سمير كمونة تقدم بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بعد تعرضه للخسارة بثنائية أمام فريق بني سويف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .

وعانى فريق المنيا من فقدان النقاط مبكرا حيث تعادل في الجولة الاولى امام سوهاج سلبيا وبعدها خسر امام فريق الالومنيوم بهدف دون رد .

ويحتل فريق المنيا المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد نقطة وحيدة .
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