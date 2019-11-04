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فن

ياسمين صبري تبهر متابعيها بـ رشاقتها في الجيم| شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:22 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة له من داخل الجيم من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت ياسمين صبري قائلة: " Elbow stand 🙌 I Push and Push and Push".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

واو - قلبى - قمر

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" في موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.
ياسمين صبري تبهر متابعيها بـ رشاقتها في الجيم| شاهد
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