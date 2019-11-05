Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قيم النزاهة والشفافية .. ندوة بجامعة القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامى

تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اللواء دكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب و عمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.

تقوم الرقابة الادارية بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد، ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير في وضع الآليات التي تكفل الحد منه، ومن الملاحظ انها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التي تطور العمل الحكومي في إطار من الشفافية والنزاهة.

وسيكون للندوة دور كبير في توعية منسوبي الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتي على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة في ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات.

تأتي الندوة في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة في شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناقشة ندوة قيم النزاهة والشفافية في جامعة القاهرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية

جامعة القاهرة تواصل فعاليات الموسم الثقافي.. تستضيف الفنان محمد صبحي بعد غد.. وتعقد ندوة حول نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل يوميا .. 10 فوائد غير متوقعة

تفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي الأهلي لحسم موقفه .. فيديو

بعد هجومه على الشعراوي| رواد تويتر لـ خالد أبو النجا: خليك في حالك يا مثلي

ابنى سافر أوكرانيا.. مشادةعلى الهواء بين والد المتهم فى واقعة المنزلة وأحد أقارب المجني عليه.. فيديو

عقب صلح تركى آل الشيخ والأهلي.. هاني حتحوت يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. فيديو

بعيدا عن الكورة.. ننشر تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ لـ رئيس الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان