قيم النزاهة والشفافية .. ندوة بجامعة القاهرة.. اليوم



تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اللواء دكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب و عمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.



تقوم الرقابة الادارية بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد، ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير في وضع الآليات التي تكفل الحد منه، ومن الملاحظ انها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التي تطور العمل الحكومي في إطار من الشفافية والنزاهة.



وسيكون للندوة دور كبير في توعية منسوبي الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتي على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة في ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات.



تأتي الندوة في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة في شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.