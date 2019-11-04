"الشباب والرياضة" تفتتح فعاليات الملتقى الكشفي للطلائع العرب والأفارقة

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الكشفي للطلائع العرب والأفارقة ، الذى تستضيفه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافه والمرشدات بالإسكندرية حتى 8 من نوفمبر الجارى، بمشاركة وفود 15 دولة عربية وإفريقية (اليمن، لبنان، فلسطين، مصر، سوريا ، الصومال،جنوب السودان، جنوب افريقيا، إريتريا،تشاد، جزرالقمر،غينيا، بوركينا فاسو،أوغندا).



وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم التواصل بين طلائع مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية وبمناسبة إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019.



في مستهل كلمتها نقلت الدكتورة عزة أمين ،مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأمنيته بملتقى ثرى يضيف علامة إيجابية لأبنائنا الطلائع من الوطن العربي والإفريقي، مؤكدة أنه من دواعي اعتزازها أن تحتضن مصر هذا الملتقى، مشيرة إلى أن أهدافه تتناغم مع ما يجمعنا كعرب وأفارقة. مؤكدة علي دور مصر في رعاية النشء من خلال الأنشطة الكشفية بالإضافة إلى إثراء الحركة الكشفية العربية الأفريقية وتبادل الخبرات بين الطلائع المشاركين في الملتقى وتوحيد المفاهيم الكشفية بين طلائع مصر وطلائع العرب وافريقيا.



ويقام الملتقى هذا العام في مجال الملتقي الكشفي ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنويع مجالات الملتقى السنوي، حيث أقيمت ملتقيات في الأعوام الماضية في مجالات الفنون التراثية الابتكارات العلمية،التنمية البشرية وذلك بهدف تشجيع طلائع الدول العربية والإفريقية على الإبداع الفني والثقافي والإثراء الكشفي، علاوة على التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وذلك من خلال ورش عمل مختلفة.



أكد القائد علاء حمودة قائد عام الملتقى على أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع وتأثيرها على النشء والشباب في تكوين الشخصية الإيجابية، وتنمية التنشئة الوطنية لديهم، مشيرا بالدعم الكامل من وزارة الشباب للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، علاوة على إقامة المعسكرات الكشفية داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مدار العام.



وبدأت فعاليات الملتقي بتنفيذ طابور العرض وتحية العلم بمشاركة جميع الوفود، تستكمل فعاليات البرنامج علي مدار الأيام القادمة بتنفيذ زيارات استكشافية الي مكتبة الإسكندرية والقلعه وتنفيذ مسابقات كشفية وملصقات إعلامية تحت شعار (الكشافه حب وعطاء) وتدريب الطلائع علي قواعد التدريب العملية (حياة الخلاء ومغامرة، انشطه بحرية، انشطه جوية)، برنامج قرية التنمية ويشمل التدريب علي تدوير المخلفات وأشغال الخرز، تعلم زراعة الأسطح، زراعة عدد من الأشجار بإسم الملتقي، فن التعامل مع النباتات والتدريب علي صناعة الفخار.



كما يشتمل البرنامج على اليوم الوطني والذي يقدم فيه الزي الشعبي والفلكلور الوطني لكل دولة .