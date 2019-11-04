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أخبار البلد

مصر للطيران تشارك بجناح خاص في بورصة برلين للسياحة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:21 م
بورصة برلين
بورصة برلين
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نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران، بجناح خاص، فى بورصة السياحة  WTM، أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، المنعقدة في لندن بدورته الأربعين خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر 2019 .

يشارك فى المعرض عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم وممثلى كبرى شركات السياحة والطيران العالمية ومنظمى الرحلات والعديد من الخبراء فى مجال السياحة و السفر. وزار جناح مصر للطيران الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفير المصرى بالمملكة المتحدة السفير طارق عادل.

كان فى استقبال زوار جناح مصر للطيران بالمعرض سعيد فكرى مدير مصر للطيران بالمملكة المتحدة وفريق عمل المكتب.

وتم عقد اجتماعات مع أهم وكلاء السياحة والسفر من اجل الحصول على شريحة أكبر من السوق البريطانى للسفر الى مصر بصفة عامة و شرم الشيخ بصفة خاصة بعد رفع الحظر للسفر الى شرم الشيخ. وقامت مصر للطيران بعرض اسعار تشجيعية للسفر الى شرم الشيخ .
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