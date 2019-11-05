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بين الناس

أم تناشد مستشفى 57357 سرعة علاج الطفلة حنين المصابة بنزيف على المخ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة شيماء إسماعيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، مستشفى 57357 تطالبها بمعالجة، الطفلة حنين أشرف حجازى عثمان التى تبلغ من العمر 10 سنوات

وقالت فى رسالتها : إن الطفلة ترقد حاليا فى مستشفى أبو الريش على جهاز التنفس الصناعى فى غيبوبة بسبب إصابتها بنزيف على المخ.
وأضافت : اليوم تم السيطرة على النزيف ووقف بس الدكتور قال خايفين يرجع تانى ولازم تدخل مستشفى 57 ضرورى فى أسرع وقت ممكن، وهى رقم 18 فى قايمة الانتظار فى مستشفى 57357 رقم الملف 162


للتواصل مع والدتة الطفلة الأتصال على رقم 01021298042

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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