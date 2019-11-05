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بين الناس

أب مناشدا وزارة الصحة: إنقذوا ابني من الشلل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ماذا يفعل أب أمام طفله المريض، وهو عاجز عن علاجه لضيق اليد، سؤال لا يجد أب طفل يدعى ياسين أحمد فهمى، البالغ من العمر 13 عاما، إجابة عليه.

ويقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أصيب ابنى بالمرض في بداية هذا العام، ودخل مستشفى جامعة المنصورة، لتركيب فقرات صناعية بسبب تآكل في فقرات الرقبة، وبعد إجراء العملية تبين وجود ورم على الحبل الشوكي، مما أدى بعد فترة إلى شلل رباعي، وتوجهنا به إلى مستشفى المنيل التخصصى بالقاهرة، وأجريت له عملية أخرى لاستئصال جزء من الورم، ولم تتحسن الحالة، بل بالعكس ساءت، وظل بالمستشفى ٤ أشهر بعدها نصح الأطباء والده بأخذه للمنزل، وأكدوا أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الخارج، لعدم توفر الإمكانيات بمصر لإجراء تلك الجراحة الخطيرة، ونحن أسرة بسيطة ولا نمتلك شيئا.

وأناشد وزارة الصحة، وفاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتنا، لسفر ابنى وإجراء عملية له في الخارج.

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٣٨٣٧٧٩٦


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