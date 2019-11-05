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بين الناس

مستشفى الرواد بالمحلة غارق بمياه الصرف الصحى

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سامى إدريس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق مستشفى الرواد بالمحلة الكبرى أبو شاهين بجوار مركز القلب بمياه الصرف الصحى.

قال فى رسالته: نعانى نحن أهالى المحلة الكبرى أبوشاهين بجوار مركز القلب من غرق مستشفى الرواد بمياه الصرف الصحى، وتم عمل شكاوى كثيرة لعدة جهات ولكن لم يتم إصلاحها حتى الآن.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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