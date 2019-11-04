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توك شو

رفعوا راسنا.. مدرب منتخب مصر لشاب الكاراتيه: اللاعبون حققوا إنجازا تاريخيا.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:25 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب للكاراتيه
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هاني حسين
أبدى سيف النصر مصطفى أحمد المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتية للشباب، سعادته بتحقيق 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه في تشيلي.

وقال سيف النصر مصطفى أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "شعرنا بسعادة كبيرة وهذا إنجاز عالمي وتاريخي ونهدي الفوز للشعب المصري ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية".

وأضاف سيف النصر مصطفى أحمد: " لاعبو منتخب مصر رفعوا راسنا وحققوا نتائج طيبة، وكل التحية للاعبين والجهاز الفني والإداري وكنا منظومة متكاملة وتم بذل مجهود كبير من أجل تحقيق الفوز"، مضيفا:" أولياء أمور اللاعبين لهم دور كبير في تحقق الفوز".
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