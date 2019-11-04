شاهد| تفاصيل هاتف آيفون المستقبلي.. يفوق الخيال

تسعى شركة آبل الأمريكية إلى تطوير هاتفها آيفون، بشكل مستمر يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي تتطور يوما تلو الآخر.



ففي عام 2013 ، حصلت آبل على براءة اختراع لشاشة بزاوية 360 درجة تمتد على جميع جوانب الهاتف ، مما يحول المساحة الضائعة بالهاتف إلى شاشة ثانية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يدعى عملاق التقنية أن هذا الاختراع سيتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو على كلا الجانبين وعرض الصور في حلقة مستمرة حول أجهزة ايفون الخاصة بهم، والتي تحاكي تجربة ثلاثية الأبعاد.



وبالرغم من حصوله على براءة الاختراع لهذه الخاصية إلا أن الشركة لم تقم بتصنيع هذا الهاتف وترويجه بالأسواق.



وسيتم طرح الهاتف المنتظر بحلقة من الزجاج حول الجزء الأمامي والخلفي للهاتف ، حيث "يشكل الهيكل الشفاف حلقة مستمرة حول محيط الجهاز الإلكتروني".