جمال محمد علي للاعبي المنتخب الأولمبي : مصر كلها خلفكم في بطولة إفريقيا

حرص الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد في أول مران للمنتخب الأولمبي باستاد القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ووجه الدكتور جمال محمد علي كلمه للاعبين أكد فيها أن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة مشددا علي ضرورة بذل أقصي جهد لتحقيق التأهل واللقب.



وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.



وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير وتعويض خسارة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي



وتحدث الدكتور جمال محمد علي عن إرادة الذات مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين بعد قيام كل طرف بدوره سواء اتحاد الكرة أو الجهاز الفني الذي يملك كل الخبرات وعلى اللاعبين تأكيد ذاتهم لافتا إلى أن مصر تنتظر نجوم آخرين بحجم محمد صلاح.



وفي نهاية حديثه مع اللاعبين تمني علي التوفيق للفريق في البطولة.