Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال محمد علي للاعبي المنتخب الأولمبي : مصر كلها خلفكم في بطولة إفريقيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي - ريهام بكير
حرص الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على التواجد في أول مران للمنتخب الأولمبي باستاد القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبار من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه الدكتور جمال محمد علي كلمه للاعبين أكد فيها أن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة مشددا علي ضرورة بذل أقصي جهد لتحقيق التأهل واللقب.

وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.

وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير وتعويض خسارة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي

وتحدث الدكتور جمال محمد علي عن إرادة الذات مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين بعد قيام كل طرف بدوره سواء اتحاد الكرة أو الجهاز الفني الذي يملك كل الخبرات وعلى اللاعبين تأكيد ذاتهم لافتا إلى أن مصر تنتظر نجوم آخرين بحجم محمد صلاح.

وفي نهاية حديثه مع اللاعبين تمني علي التوفيق للفريق في البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يتعهد بنجاح المنتخب الأولمبي .. ورمضان صبحي: إحنا قد التحدي

عبدالله يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

اتحاد الكرة يطمئن على استعدادات الأولمبي للأمم الأفريقية

قبل انطلاق أمم إفريقيا.. مسيرة منتخب مصر الأوليمبي قاريا ودوليا

الجناينى يؤكد على دعم المنتخب الأوليمبى قبل أمم أفريقيا تحت 23 عاما

المنتخب الأولمبي يواصل التدريبات باستاد السويس

ترشيحاتنا

صدمة| يوتيوب يحذف كليب انساى لـ محمد رمضان وسعد لمجرد

بمناسبة المولد النبوى..الخميس صرف معاشات نوفمبر بدلًا من الأحد القادم

مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

بعد قضية راجح ومحمود البنا.. قرار جديد من تضامن النواب بخصوص تقليل سن الطفل لـ 15 عاما

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة