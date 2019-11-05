بمشاركة 600 لاعب ولاعبة.. اختتام بطولة الجمهورية للتنس بجزيرة الورد

اختتمت بنادى الجزيرة بالمنصورة فعاليات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي للناشئين والناشئات والرجال والسيدات التي أقيمت على مجمع ملاعب التنس على مدار 19 يوما.



شارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون معظم أندية الجمهورية منهم أندية الأهلي وصيد الدقي وصيد القطامية والزهور وسبورتنج ووادي دجلة وطنطا وجزيرة الورد، وأشرف على البطولة 13 حكمًا من الاتحاد المصري للتنس برئاسة أحمد الحسيني الحكم العام للبطولة ورئيس حكام البطولة سامح علي رجب .



حضر النهائي وحفل توزيع الجوائز المهندس إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس ووليد سامي عضو الاتحاد واللواء سامي الجندي رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس والمحاسب محمد نصر أمين صندوق المنطقة والمقدم أحمد الجندي عضو المنطقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ومنطقة شرق الدلتا للتنس .



وهنأ المحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادى الفائزين مطالبا بضرورة عودة البطولات الدولية التي نظمها جزيرة الورد في السنوات الأخيرة ومنها بطولة الستالايت الدولية للتنس، مشيرًا الي ضرورة إتاحة الفرصة للاعبي أندية الأقاليم للانضمام الي منتخب مصر خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين والمتميزين بتلك الأندية .



وأكد المهندس إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس أن أندية الأقاليم تمتلك عددا من اللاعبين المميزبن منهم محمد صفوت أمين، أحد أبناء محافظة المنصورة وجزيرة الورد وهو اللاعب المصري الوحيد منذ بداية لعبة التنس الذي نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في شهر يوليو المقبل، حيث سيتواجد ضمن أفضل 300 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس.



ووعد الشافعي بإتاحة الفرصة للاعبي أندية الأقاليم المميزين بالانضمام لمنتخب مصر مشيرًا الي عودة البطولات الدولية في العام القادم على ملاعب جزيرة الورد بالمنصورة .



واختتمت البطولة بتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين الفائزين بالثلاث مراكز الأولي على مستوي الجمهورية بداية من منافسات الناشئين والناشئات تحت 10 سنوات و12 و14 و16 و18 سنة ورجال وسيدات زوجي وفردي، وتم تكريم البطل الدولي محمد صفوت علي هامش البطولة.