مصاب بالشلل يناشد وزارة التضامن لبحث حالته

اشتكى المواطن جمال السيد عويس، البالغ من العمر 60 عاما، ومتزوج ويعول ثلاثة أبناء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضيق المعيشة وهو لا يملك أي مورد رزق نظرا لإصابته بشلل نصفي.



ويقول فى رسالته: إنه زوّج ثلاثة من بناته، ويتبقى ثلاثة أبناء آخرين يعولهم ويصرف عليهم من الإعانات وزكاة المال، ويبحث عن من يساعده على مواجهة مصاعب الحياة، مناشدا وزارة التضامن الاجتماعى، بحث حالته نظرا لظروفه الصعبة.



للتواصل مع الحالة: ٠١١١٣٥٨١٤٩٥



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