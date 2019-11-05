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بين الناس

مصاب بالشلل يناشد وزارة التضامن لبحث حالته

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن جمال السيد عويس، البالغ من العمر 60 عاما، ومتزوج ويعول ثلاثة أبناء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ضيق المعيشة وهو لا يملك أي مورد رزق نظرا لإصابته بشلل نصفي.

ويقول فى رسالته: إنه زوّج ثلاثة من بناته، ويتبقى ثلاثة أبناء آخرين يعولهم ويصرف عليهم من الإعانات وزكاة المال، ويبحث عن من يساعده على مواجهة مصاعب الحياة، مناشدا وزارة التضامن الاجتماعى، بحث حالته نظرا لظروفه الصعبة.

للتواصل مع الحالة: ٠١١١٣٥٨١٤٩٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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