العلميين: النقابة تستثمر في 7 مجالات

أكد الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين ، أنه تم عقد الاجتماع الأول بين أعضاء اللجنة العلمية للاستثمار والتنمية بالنقابة برئاسة النقيب .



وأشار "المليجى" خلال بيان له ، إلى أن هذا الاجتماع تم بحضور أعضاء مجلس النقابة احمد سعيد وناصر بركات وهشام كمال وسامح جلال وعلاء احمد والمستشار الهندسي للنقابة محمد السمان وجميعهم من رجال الصناعة وخبراء الاستثمار.



أوضح أنه تم الاتفاق على سبعة مجالات مناسبة للنشاط الاستثماري لنقابة المهن العلمية بما تمتلكه من خبراء ومستشارين كثر مقيدين فى عضويتها.



وأضاف "نقيب العلميين" أنه تم التقدم لمجلس النواب بمناشدة من أجل اتخاذ خطوات جديدة لإصدار قانون مزاولة المهن العلمية قبل نهاية العام الحالى .



