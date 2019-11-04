Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العلميين: النقابة تستثمر في 7 مجالات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:32 م
الدكتور عبد الستار
الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين ، أنه تم عقد الاجتماع الأول بين أعضاء اللجنة العلمية للاستثمار والتنمية بالنقابة برئاسة النقيب .

وأشار "المليجى" خلال بيان له ، إلى أن هذا الاجتماع تم بحضور أعضاء مجلس النقابة احمد سعيد وناصر بركات وهشام كمال وسامح جلال وعلاء احمد والمستشار الهندسي للنقابة محمد السمان وجميعهم من رجال الصناعة وخبراء الاستثمار.

أوضح أنه تم الاتفاق على سبعة مجالات مناسبة للنشاط الاستثماري لنقابة المهن العلمية بما تمتلكه من خبراء ومستشارين كثر مقيدين فى عضويتها.

وأضاف "نقيب العلميين" أنه تم التقدم لمجلس النواب بمناشدة من أجل اتخاذ خطوات جديدة لإصدار قانون مزاولة المهن العلمية قبل نهاية العام الحالى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

150 جنيها.. العلميين: نبحث زيادة المعاشات بداية من أكتوبر القادم

وسط صراعات مستمرة.. القضاء الاداري يلغي عمومية العلميين.. المليجى: سنطعن على الحكم.. ومؤتمر غدا للحديث عن امور المجلس

أنت أهدرت المال العام.. أمين العلميين يتحدى النقيب: أنفقنا على التزامات النقابة

عمومية العلميين تجدد ثقتها بالسيسي وتناشده بتخصيص وزارة للبحث العلمي

ترشيحاتنا

ملكة جمال سوريا في محاكم مصر.. أحمد عبد الله وسارة نخلة حكاية زواج انتهت بالحبس

مدرب الأسود العالمي محمد الحلو في العناية المركزة

بعد حلم البليلة .. تركي آل الشيخ في منزل الخطيب بـ تيشرت النادي الأهلي

نجم الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى مباراة ودية بين نجوم أفريقيا والعالم

بعد هجومه على الشعراوي| رواد تويتر لـ خالد أبو النجا: خليك في حالك يا مثلي

بيان عاجل لـ الحكومة للتقاعس في تنفيذ قرار مدبولي بشحن كهرباء المساجد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة