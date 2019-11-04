قنا يستضيف قفط في الجولة الرابعة بالقسم الثالث

يستضيف الفريق الأول بنادي قنا الرياضي ،نظيره نادى قفط الرياضى ،في رابع جولات الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث في اللقاء الذي سيقام على ملعب نادي قنا في الثانية والنصف عصرا .



يدخل نادي قنا اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 6 نقاط ، بينما يدخل قفط اللقاء محتلا المركز الثانى برصيد 7 نقاط .





وتأتى مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية مجموعة سوهاج كالآتى :



١ _ نادى قنا ..... قفط .

٢ _ اخميم .... م ش سوهاج .

٣ _ المنشاه ... شبان المراغة .

٤ _ نجوع مازن .... مكه المكرمه .

٥ _ قوص ..... البدارى .

٦ _ المراغة .... البلينا .