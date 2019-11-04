اختفاء فتاة جامعية فى ظروف غامضة بـ بني سويف.. تفاصيل

اختفت طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة بني سويف، في ظروف غامضة، عقب خروجها من منزل أسرتها بمدينة إهناسيا، صباح أمس الأحد، متجهة إلى الجامعة، بمدينة بني سويف، ولم تعد، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا من "حمادة كمال" أمين شرطة، مقيم مدينة إهناسيا، يفيد بإختفاء نجلته "ياسمين" 19 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، جامعة بني سويف، ولم تعد لمنزل الأسرة.



وأكد والد الطالبة، أن نجلته خرجت، صباح أمس الأحد، متوجهة إلى مقر الكلية بمدينة، ومع نهاية اليوم الدراسي، لم تعد للمنزل، وبتواصله مع بعض صديقاتها، تبين أن نجلته لم تحضر للجامعة، وأن زميلاتها أخبروه أنها ستتأخر لأنها ستتقابل مع زميلة لها من محافظة الفيوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3307 لسنة 2019 إداري مركز شرطة إهناسيا، وأخطرت النيابة العامة.