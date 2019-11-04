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محافظات

كسر بعظمة الفخذ..تعليم وصحة الشرقية يتابعان حالة طالب سقط من علو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:13 م
الطالب المصاب
الطالب المصاب
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، الدكتور يسري أحمد الألفي مدير مستشفى كفر صقر بمرافقة" رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أثناء زيارته للمستشفى اليوم للاطمئنان على الطالب "محمد على أنيس علي سرايا" والبالغ من العمر 12 سنة بمدرسة الفصل الواحد بقرية عزبة العمدة مركز كفر صقر .

وذلك بعد دخوله المستشفى الساعة العاشرة والنصف صباحًا بادعاء سقوط من علو أدى إلي كسر مغلق بعظمة الفخذ الأيمن ، واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على الطالب .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لـ "أنيس" بقسم الجراحة وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له ، وكلف مدير المستشفى بإجراء العملية الجراحية للطالب علي الفور وتوفير الشرائح والمسامير للجراحة وتقديم العلاج اللازم لحين خروجه بحالة جيدة .

كانت مستشفي كفر صقر استقبلت صباح اليوم الطالب المصاب .

وتم إخطار مركز شرطة كفر صقر وجاري تحرير محضر بالواقعة.
كسر بعظمة الفخذ..تعليم وصحة الشرقية يتابعان حالة طالب سقط من علو
كسر بعظمة الفخذ..تعليم وصحة الشرقية يتابعان حالة طالب سقط من علو
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