رهان غريب. متابعة لـ سارة نخلة: ردي عليا عشان هتعزم ع العشا| شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت سارة نخلة بإطلالة جذابة ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :



"القمر سارة والنبى ردى عليا علشان هتعزم ع العشا".



وردت عليها سارة نخلة قائلة: "يعنى الرهان هو ردي".



وشاركت سارة نخلة في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.