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أخبار العالم

محافظ عراقي يحول مبنى المحافظة إلى مدرسة للمتميزين والمتفوقين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:07 م
مجلس محافظة كربلاء
مجلس محافظة كربلاء
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عرفة البنداري
أصدر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، قرارا بتحويل مبنى مجلس المحافظة إلى مدرسة للمتميزين والمتفوقين.

ونقلت قناة السومرية عن مكتب الخطابي قوله في بيان إن "محافظ كربلاء أصدر أمرًا إداريًا بتحويل بناية مجلس المحافظة إلى مدرسة للمتميزين والمتفوقين".

وكان مجلس النواب قد صوّت في وقت سابق، على حل جميع مجالس المحافظات وتخويل المحافظين صلاحية تسيير شؤون المحافظات.
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