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توك شو

تعليق ناري من تامر أمين على الاحتفال بعيد الهالوين في مصر ..فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:16 م
تامر امين
تامر امين
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قسم التوك شو
علق الإعلامي تامر أمين، على الاحتفال بعيد الهالوين، وعلى الآراء التي اختلفت واتفقت على الاحتفال بذلك اليوم.

وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناه "النهار"، أنه يجب علينا الاهتمام بأعيادنا ومناسباتنا وإحياء هذه الذكرى لأنها من أفكارنا وعاداتنا المتأصلة التي كان وراءها موقف ما أو تاريخ ما، مؤكدا ضرورة أن يكون لدينا وعي لأهمية هذه المناسبات، وأن نتمسك بها، ونحميها من الانقراض أو من طمس الغرب لها حتى لا يقوموا بتغريبنا وتحويلنا إليهم دون وعي.

وأوضح تامر أمين، أن الآراء في هذا الصدد تنقسم إلى قسمين القسم الأول يقوم بتقليد أو استنساخ كل ما يحدث في الغرب، ويقوم بتشبيه طالما أنه ليس ضد العادات والتقاليد، والقسم الثاني يتفق على أنه لا يقومون بتقليد الغرب ولكنهم يقضون وقتا سعيدا وليس أكثر من ذلك ما دام ما يفعلونه ليس ضد الدين. 

وطالب تامر أمين، الآباء والأمهات بتربية أولادهم كما تربوا، وأن نضع في الاعتبار فرق الزمن واحترام العصر وآلياته والتكنولوجيا الموجودة حتى لا تحدث نزاعات بيننا وبينهم مع الاحتفاظ بالمبادئ والقيم.
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