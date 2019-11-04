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مرأة

ماسك الفجل .. علاج مذهل لتجاعيد الوجه.. المكونات وطريقة التحضير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:44 م
ماسك الفجل .. علاج
ماسك الفجل .. علاج مذهل لتجاعيد الوجه.. المكونات وطريقة التح
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات والفتيات من ظهور بعض الخطوط الدقيقة والتجاعيد فى الوجه فى اعمار صغيرة نتيجة لفقدان البشرة رطوبتها سواء بسبب ممارسة عادات خاطئة مثل عدم تناول الماء بكميات كافية أو التعرض لبعض العوامل البيئية مثل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

ورغم أن ماسك الفجل لعلاج الجاعيد من الوصفات غير المعروفة إلا أن له فعالية كبيرة فى إعادة نضارة البشرة وجعلها أكثر شبابا وحيوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك الفجل:
1 ملعقة كبيرة فجل (مبشور)
½ ملعقة صغيرة زبادي
5 قطرات من زيت اللوز

طريقة استعمال ماسك الفجل :
- ضعي الفجل المبشور في وعاء وأضف اللبن إليه وأعطيه رجة قوية .
- أضيفي زيت اللوز وقلبي جيدا وضعي الخليط على الوجه والرقبة واتركه لمدة 15 دقيقة.
- اشطفي الوجه بالماء البارد واتركي وجهك حتى يجف.
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