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ثقافة

الهناجر يستضيف حفل توزيع جوائز الدورة الـ١٧ لمهرجان مسرح الهواة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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طارق موسى
استضاف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ظهر اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الدورة الـ١٧ لمهرجان مسرح الهواة، دورة فنان الشعب سيد درويش، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، أعقبه كلمة الدكتور عمرو دوارة رئيس المهرجان، الذي بدأها بطلب قراءة الفاتحة للكاتبة الراحلة فوزية مهران، وطالب بإعادة نشر مقالاتها كنوع من أنواع التكريم لها وتكريم مسرح الهواة، وأشاد بمستوي هذه الدورة للمهرجان وكونها المرة الأولى التى يضم المهرجان فيها 10 عروض مسرحية مما يضع الدورة القادمة فى حرج شديد لمضاهاة هذا المستوى المتميز.

من جانبه وجه الدكتور هاني كمال مدير المهرجان، التحية لمن تسلموا راية المهرجان بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وللعديد من الفنانين الذين كان من المزمع تكريمهم اليوم ولكن تعذر حضورهم وعلى رأسهم الفنانة رجاء حسين وعرفة عبدالرسول.

وكرمت إدارة المهرجان لجنة المشاهدة التى ضمت الدكتور عبدالرحمن دسوقى والدكتور هشام أبوالعلا والدكتورة وفاء كمالو، ولجنة النقاد التى ضمت الكاتب أحمد عبدالرازق أبوعلا والكاتب الصحفى محمد الروبى والكاتب الصحفى محمد بهجت والكاتب أيمن الحكيم، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة مديحة حمدى والفنان ياسر صادق والفنان خالد الذهبى، بالإضافة إلى تكريم الفنانة نادية رشاد والفنانة آمال رمزى والفنان رضا الجمال والكاتب الصحفى يسرى حسان .

كما أهدت لجنة التحكيم ورئيس ومدير المهرجان، شهادات تميز فى مختلف المجالات الفنية من تمثيل ومكياج وإضاءة وإخراج وملابس وديكور لعروض مختلفة.

وقد حصد جائزة أفضل عرض مسرحية (قابل للكسر) لفرقة الدخان التابعة للجمعية المصرية لهواة المسرح, وجاء فى المركز الثانى العرض المسرحى (بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان) لفرقة تفانين المسرحية الحرة التابعة لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط, وفى المركز الثالث العرض المسرحى (آل كرامازوف) لفرقة المصراوية التابعة للجمعية المصرية لهواة المسرح.

وفى مجال التأليف المسرحى فاز بالمركز بالأول أحمد نبيل عن عرض (قابل للكسر) وفى المركز الثانى إبراهيم ناصف عن عرض (أوسكار) وفى الركز الثالث أحمد آدم عن إعداد عرض بيت برنارد ألبا وفاز بجائزة الإخراج الأولى أحمد ثابت الشريف عن عرض (بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان) وفى المركز الثاني محمود عبدالعزيز عن عرض (قابل للكسر) وفى المركز الثالث خالد العيسوى عن عرض (آل كرامازوف).

وفاز بحائزة السينوغرافيا الأولى أحمد فتحى عن عرض (آل كرامازوف) وفى المركز الثانى محمد صلاح عن عرض (قابل للكسر) وفى المركز الثالث محمود الزينى عن عرض (أوسكار).

كما فاز بالجائزة الأولي مناصفة فى مجال الأغانى والأشعار حسام عبدالعزيز عن عرض (بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان) وأفضل موسيقى نادر صلاح وحسين عراقي عن عرض (أوسكار) وفى المركز الثانى إسم الراحل محمد فرغلى عن عرض (بدائع الفهلوان فى وقائع الأزمان) وفى المركز الثالث عمرو الدهشان عن عرض (بيت برنارد ألبا).

وفاز بجوائز الرجال تمثيل بالترتيب عمرو سعيد عن عرض (قابل للكسر) وعماد مدكور عن عرض (أوسكار) وحسن محمد عن عرض (الإخوة كرامازوف) وفاز بجوائز التمثيل نساء نانسي الفقى عن عرض (قابل للكسر) وأميرة فؤاد عن عرض (حيضان الدم) ومي الزهيرى عن (طريق طروادة) .

يذكر أنه تقدم للمهرجان مايقرب من 60 عملا مسرحيا قامت لجنة المشاهدة بإختيار أفضل عشرة عروض للمنافسة فى المهرجان.
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