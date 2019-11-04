بعد حلم البليلة .. تركي آل الشيخ في منزل الخطيب بـ تيشرت النادي الأهلي

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين" في منزله للاطمئنان على صحته.



وعلي الرغم من إعلان تركي آل الشيخ عدم تمكنه من زيارة رئيس النادي الأهلي بسبب انشغاله في الموسم الرياضي وعقب اندلاع الأزمة مؤخرا مع أحمد عفيفي لم يمر سوى يومين ليفاجئ المستشار تركي ال الشيخ الجماهير المصرية والعربية بتواجده في منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .



وظهر آل الشيخ مرتديا تي شيرت النادي الأهلي وهو يقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويقدم الاعتذار له .



ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " قائلا :" في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى أكل في الدنيا ".



