Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد حلم البليلة .. تركي آل الشيخ في منزل الخطيب بـ تيشرت النادي الأهلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:20 م
ال الشيخ والخطيب
ال الشيخ والخطيب
Advertisements
حسام الحارتي
زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين" في منزله للاطمئنان على صحته.

وعلي الرغم من إعلان تركي آل الشيخ عدم تمكنه من زيارة رئيس النادي الأهلي بسبب انشغاله في الموسم الرياضي وعقب اندلاع الأزمة مؤخرا مع أحمد عفيفي لم يمر سوى يومين ليفاجئ المستشار تركي ال الشيخ الجماهير المصرية والعربية بتواجده في منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وظهر آل الشيخ مرتديا تي شيرت النادي الأهلي وهو يقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويقدم الاعتذار له .

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " قائلا :" في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى أكل في الدنيا ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يحسم الجدل حول زيارة النادي الأهلي والخطيب

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

تركي آل الشيخ: أسرة الخطيب خط أحمر .. ووصلني عتاب المحب من زوجته وبناته

اخبار الرياضة | تصريحات نارية لـ تركي آل الشيخ.. وصفعه لـ مرتضى منصور.. وحقيقة رحيل أزارو

تعليق عدلي القيعي على الصلح بين تركي آل الشيخ والأهلي

عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب

ترشيحاتنا

بقميص الأهلي وقبلة.. تركي آل الشيخ يعلن إنهاء الخلاف مع الخطيب

الزمالك يفجر مفاجأة صادمة عن حالة فرجاني ساسي الصحية.. تفاصيل

قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد

أنا مش عارفني.. أول تعليق من جنش عقب تصريحاته أمس

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

بعد حلم البليلة.. تركي آل الشيخ ينشر قصيدة قصرت معاك في إيه!

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة