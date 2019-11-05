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مرأة

لا تتناوله بعد اليوم.. السكر يصيبك بالفيروسات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
السكر يصيبك بالفيروسات
السكر يصيبك بالفيروسات
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ريهام قدري
يعتبر السكر واحد من الأساسيات التي نستخدمها يوميا في حياتنا، وقد يستخدمها البعض بكثرة ولكن دون ان نعرف مخاطره على صحتنا ويوضح المعالج بالطب البديل محسن النادي أن هناك مخاطر غير متوقعة للسكر .

ويقول النادي ان السكر الأبيض أسوأ غذاء نتناوله يوميا بكافة الاشكال سواء حلويات او مشروب لأنه غذاء أساسي لخلايا السرطان والفيروسات.

وينصح النادي بترك السكر لمدة أسابيع ووقتها سيشعر أي شخص براحة كبيرة جدا في حياته ، موضحا أن البديل للسكر الأبيض والذي يغنيك عن الإصابة بأي أمراض او مخاطر هو السكر البني غير المكرر والعسل.
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