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رياضة

مكاسب الزمالك من فترة التوقف.. أمير مرتضى منصور يجيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن مكاسب نادي الزمالك من فترة التوقف الدولي.

وقال أمير مرتضى إن فترة التوقف التي جائت بقرار من اتحاد الكرة كانت في مصلحة الزمالك.

وأضاف أمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام :"الزمالك استفاد من فترة توقف الدوري، ولكن ليس لأسباب فنية كما تردد".

وأفصح : قمنا بإراحة بعض اللاعبين المجهدين الذين لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة.
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