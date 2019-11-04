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تعليم

الأزهر: تدريب الموظفين في المدينة الجامعية على الإسعافات الأولية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:18 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعمل جاهدة على تطوير الأداء للعاملين في كافة قطاعاتها خاصة فيما يتعلق بالمدن الجامعية.

وقال عامر في تصريح لـ "صدي البلد"، إن تطوير العمل الإداري والوظيفي للعاملين هو شغل الجامعة الشاغل، موضحا انه لذلك تم عقد ورشة تدريبية لحوالي 100 موظف من المدينة الجامعية على الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الدورات هو الاستفادة الكافية من الموظفين في حالة وجود طواري بالمدينة حتى يتم اتخاذ اللازم من المختصين ولا تتفاقم المشكلة ايا كانت.

وأكد أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والطالبات واتخاذ كل القرارات التي تصب في مصلحتهم.
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