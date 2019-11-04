المشهد يزعل .. رئيسة مدينة منيا القمح تنتقد تقليد الطلاب الأعمى للغرب في كافيه.. فيديو

أكدت منال الغندور رئيسة مدينة منيا القمح أنه اثناء مرورها على منطقة بها عدد من الكافيهات وجدت عددا من الطالبات اثناء جلوسهن على أحد المقاهي فى مشهد غير جيد، حيث كن يتواجدن مع الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 او 15 سنة على أقصى تقدير، مؤكدة أن ما تم يعتبر تقليدا أعمى لعادات وتقاليد الغرب.



وأضافت رئيسة مدينة منيا القمح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور أن المشهد "يزعل المصريين" مشيرة الى أنها قامت على الفور باستدعاء مأمور المركز وحصلت على بيانات الطلاب ويجب أن يتم التعامل بحسم مع مثل تلك الأمور.



وتابعت رئيسة مدينة منيا القمح انها طالبت ضباط القسم باصطحاب الطلاب معها وارسلت لأولياء أمورهم باستلامهم وطالبتهم بأن يكون هناك رقابة على الأبناء.



وأشارت الى انها ستقوم بمتابعة جميع الكافيهات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، مؤكدة انها اصدرت أمرا باغلاق الكافيه الذي كان يجلس به الطلاب.