Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المشهد يزعل .. رئيسة مدينة منيا القمح تنتقد تقليد الطلاب الأعمى للغرب في كافيه.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت منال الغندور رئيسة مدينة منيا القمح أنه اثناء مرورها على منطقة بها عدد من الكافيهات وجدت عددا من الطالبات اثناء جلوسهن على أحد المقاهي فى مشهد غير جيد، حيث كن يتواجدن مع الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 او 15 سنة على أقصى تقدير، مؤكدة أن ما تم يعتبر تقليدا أعمى لعادات وتقاليد الغرب.

وأضافت رئيسة مدينة منيا القمح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور أن المشهد "يزعل المصريين" مشيرة الى أنها قامت على الفور باستدعاء مأمور المركز وحصلت على بيانات الطلاب ويجب أن يتم التعامل بحسم مع مثل تلك الأمور.

وتابعت رئيسة مدينة منيا القمح انها طالبت ضباط القسم باصطحاب الطلاب معها وارسلت لأولياء أمورهم باستلامهم وطالبتهم بأن يكون هناك رقابة على الأبناء.

وأشارت الى انها ستقوم بمتابعة جميع الكافيهات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، مؤكدة انها اصدرت أمرا باغلاق الكافيه الذي كان يجلس به الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية.. مواطن يتجول بصحبة أسد في جدة والشرطة تتحرك

نائب يطالب بإغلاق مقاهي الإنترنت صباحًا لمواجهة التسرب التعليمي

مدارس مشاغبين في المنوفية.. طلبة على المقاهي أثناء اليوم الدراسي

هربو من المدرسة.. رئيسة مدينة منيا القمح تضبط عددا من الطالبات أثناء جلوسهن على أحد المقاهي.. صور

ترشيحاتنا

بسبب جنازة.. تامر أمين: من أين نشأت قصة يوم عيد الحب المصري؟ ...فيديو

شرطي يطلق الرصاص على رأس سيدة داخل فندق شهير.. فيديو

إنهاء إعارة نادر سمير للطرق والكباري وتكليف سامي فرج بتسيير الأعمال

قبل الانضمام للمنتخب.. كهربا يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

بشكرهم خلونى تريند.. أحمد فلوكس يعلق على الحملة الساخرة منه

من سكب الزيت على مقاعد قصر العيني؟ نشأت الديهي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة