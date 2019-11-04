أمريكا تعلن عن مكافأة 25 مليون دولار للعثور على هذا الشخص في إيران

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات تساهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007.



كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، ما يتيح 25 مليون دولار للشخص أو الأشخاص الذين سيقدمون معلومات عن ليفينسون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



يأتي ذلك وسط إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك مع تدهور العلاقات بشكل أكبر بين البلدين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأتي المكافأة للمساعدة في حل لغز اختفاء ليفنسون، في الوقت التي تدعي فيه إيران أنها لا تملك أي معلومات حول مصير ليفنسون.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن ليفنسون قد احتُجز كرهينة في إيران في عام 2011، في مكان ما في "جنوب غرب آسيا في مناطق حدودية بين أفغانستان وإيران وباكستان، فيما لم تعترف قط الحكومة الإيرانية باعتقاله.