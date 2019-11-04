Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن مكافأة 25 مليون دولار للعثور على هذا الشخص في إيران

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:25 م
روبرت ليفنسون
روبرت ليفنسون
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات تساهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007.

كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، ما يتيح 25 مليون دولار للشخص أو الأشخاص الذين سيقدمون معلومات عن ليفينسون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك وسط إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك مع تدهور العلاقات بشكل أكبر بين البلدين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأتي المكافأة للمساعدة في حل لغز اختفاء ليفنسون، في الوقت التي تدعي فيه إيران أنها لا تملك أي معلومات حول مصير ليفنسون.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن ليفنسون قد احتُجز كرهينة في إيران في عام 2011، في مكان ما في "جنوب غرب آسيا في مناطق حدودية بين أفغانستان وإيران وباكستان، فيما لم تعترف قط الحكومة الإيرانية باعتقاله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناص ينقذ سيدة من الموت في الصين .. فيديو صادم

أم تبيع طفلها على الإنترنت.. والمشترى حاول تهريبه في حقيبة يد.. تفاصيل مثيرة

توماس كوك كلمة السر.. احتجاز بريطانيين في تونس يثير أزمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لجنة المسابقات تعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري الممتاز .. مستند

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

وصفها بـ الشريرة.. ملك ماليزيا السابق ينتقم من طليقته ملكة جمال روسيا بطريقته الخاصة

بمناسبة المولد النبوى..الخميس صرف معاشات نوفمبر بدلًا من الأحد القادم

لماذا نهى الرسول عن الأكل والشرب واقفا؟ الإعجاز العلمي يجيب

بعد إعلان جدول المؤجلات| تعرف على موعد مباريات الأهلي في شهر نوفمبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة